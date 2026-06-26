Fischbacherberg in Siegen: Garage gerät in Brand – Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen an

(wS/red) Siegen 26.06.2026 | Am heutigen Freitagmittag, 26. Juni 2026, rückte die Feuerwehr Siegen mit einem größeren Kräfteaufgebot auf den Fischbacherberg aus. Kurz nach halb eins wurden die Einsatzkräfte zur Lösung eines Brandes alarmiert.

Bei dem in Brand geratenen Objekt handelte es sich um eine Garage, die von den Anwohnern der umliegenden Mehrfamilienhäuser als Abstellfläche für Sperrmüll genutzt wurde. Das eingelagerte Material hatte sich vollständig entzündet – als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen bereits aus dem Gebäude heraus.

Ein Anwohner hatte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte einen Versuch gestartet, das Feuer eigenständig mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Angesichts des bereits weit fortgeschrittenen Brandgeschehens blieb dieser Versuch jedoch ohne Erfolg.

Die Feuerwehr Siegen öffnete zunächst das Rolltor des Garagengebäudes und entfernte es schließlich ganz, um direkten Zugang zu erhalten. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz vor und bekämpften das Feuer mit einem massiven Löschangriff. Anschließend wurden die verbrannten Gegenstände aus der Garage nach draußen gebracht, damit auch verbleibende Glutnester gezielt abgelöscht werden konnten. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de