Motorradunfall in Attendorn-Weuste: 18-Jährige per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

(wS/red) Attendorn 27.06.2026 | Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am heutigen Samstag gegen kurz vor 14 Uhr auf der Listertalstraße in Attendorn-Weuste gekommen. Unfallort war der Bereich der Bushaltestelle Weuse. Eine 18-jährige Kradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die junge Frau die Listertalstraße von der Listerspermauer kommend in Richtung Schnüttgenhof. Ein vor ihr fahrender PKW-Fahrer beabsichtigte, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, und kam dabei zum Stehen. Die Kradfahrerin bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den PKW auf. Durch den Aufprall stürzte sie und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

In diesem Moment kam ein weiterer PKW aus der Gegenrichtung. Das Fahrzeug touchierte die auf der Straße liegende Motorradfahrerin. Der oder die unbekannte Fahrer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrer oder Fahrerin.

Schnelle Hilfe erhielt die verletzte Kradfahrerin unter anderem von einem DLRG-Rettungsteam, das sich zum Zeitpunkt des Unfalls am benachbarten, beliebten Badeort an der Lister aufhielt und umgehend zur Unfallstelle eilte. Der hinzugezogene Notarzt behandelte die 18-Jährige vor Ort. Im Anschluss landete der Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle; die junge Frau wurde damit zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei besteht trotz der schweren Verletzungen glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Die Listertalstraße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Personen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de