Motorradunfall zwischen Ewersbach und Hainchen: Chopper-Fahrer über Leitplanke geschleudert

(wS/red) Netphen 27.06.2026 | Zu einem Motorradunfall ist es am heutigen Samstagmittag auf der Landstraße zwischen Ewersbach und Hainchen gekommen. Ein Chopperfahrer befuhr die Strecke in Richtung Hainchen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer mit solcher Kraft über die Leitplanke geschleudert, dass er auf der anderen Seite verletzt liegen blieb. Zwei Ersthelfer, die den Unfall beobachtet hatten oder unmittelbar danach an der Unfallstelle eintrafen, zögerten nicht: Sie leisteten sofort Erste Hilfe und brachten den Verletzten behutsam wieder auf die Fahrbahn zurück. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lagerten sie ihn im Schatten, um ihn bei der herrschenden starken Sonneneinstrahlung zu schützen.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zu. Trotz der Schwere des Unfalls war er während der gesamten Erstversorgung ansprechbar. Rettungsdienst und Notärztin versorgten den Mann medizinisch vor Ort; anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Sie sperrten die Landstraße während der Rettungsmaßnahmen vollständig ab, unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten und sicherten die Unfallstelle. Nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ursache des Sturzes ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

Fotos: Nico Eggers