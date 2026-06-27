Feuerwehr öffnet verschlossenes Fahrzeug: Kind auf Siegener Parkplatz wohlbehalten gerettet

(wS/red) Siegen 27.06.2026 | Gegen 15.50 Uhr ging bei der Leitstelle der Kreispolizei Siegen-Wittgenstein der Notruf ein: Auf dem Parkplatz des Elektrofachmarktes „Expert Klein“ in Siegen war ein Kleinkind bei extremer Außentemperatur in einem verschlossenen Fahrzeug eingeschlossen. Das Fahrzeug hatte sich plötzlich selbstständig verriegelt – der Fahrzeugschlüssel verblieb dabei im Wageninneren, sodass eine manuelle Öffnung von außen nicht möglich war.

Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizeibeamte an den Einsatzort beordert. Das Einsatzstichwort lautete: „Personenrettung – Person in Zwangslage – Kind in Fahrzeug eingeschlossen.“

Die Mutter des Kindes sowie Mitarbeiter des Elektromarktes reagierten in dieser Stresssituation besonnen und richtig: Sie alarmierten ohne Zeitverzug die Feuerwehr und leisteten bis zu deren Eintreffen Begleitung.

Die Einsatzkräfte trafen innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort ein und öffneten das Fahrzeug fachgerecht – und das vollständig ohne Beschädigungen am Pkw. Polizeiliche Maßnahmen zur Befreiung waren nicht erforderlich.

Das Kind wurde nach seiner Befreiung umgehend betreut. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de