Brennende Mülltonne in Siegen: Feuerwehr löscht Brand in der Oberstadt

(wS/red) Siegen 28.06.2026 | Am späten Samstagabend musste die Feuerwehr Siegen gegen 23:35 Uhr zu einem Einsatz in der Marburger Straße / Ecke Siegbergstraße ausrücken. Der Alarm war zunächst als Garagenbrand mit Auswirkungen auf ein Gebäude gemeldet worden – entsprechend hoch war die Alarmstufe: Die Meldung ging als F4 (Feuer 4) auf die Melder der Einsatzkräfte.

Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, stellte sich die Lage anders dar als zunächst gemeldet: Statt eines Garagenbrands fanden die Feuerwehrleute eine brennende Mülltonne vor.

Die Feuerwehr Siegen löschte den Brand zügig ab. Während des Einsatzes war die Marburger Straße vollgesperrt. Der Einsatz wurde schnell abgearbeitet, sodass die Sperrung entsprechend früh wieder aufgehoben werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fotos: wirSiegen.de