Kreuztal: Brennender Balkonstuhl im Altenheim löst „Feuer 6“ & „MANV-2-Alarm“ und Großeinsatz aus

(wS/red) Kreuztal 28.06.2026 | Am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr ist es in der Straße Ziegeleifeld in Kreuztal zu einem Großeinsatz gekommen. Ausgelöst wurde unter anderem das Alarmstichwort „MANV 2″ – ein sogenannter Massenanfall an Verletzten, der je nach Lage zwischen 11 und 25 Verletzte einschließen kann.

Ausgangspunkt des Einsatzes war das Altenheim Hans-Georg-Vitt-Zentrum: In einem Wohnbereich des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie auf einem Balkon einen brennenden Stuhl vor. Dieser konnte durch die Feuerwehr relativ schnell gelöscht werden – das Feuer war rasch unter Kontrolle.

Parallel dazu wurde das Alarmstichwort „Feuer 6″ ausgegeben, was dazu führte, dass eine erhebliche Anzahl an Einsatzkräften nach Kreuztal eilte, um bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sammelten sich dabei auch auf der Marburger Straße in Kreuztal, in Höhe der Aral-Tankstelle.

Zum Glück gab es durch das eigentliche Brandereignis keine Verletzten. Einige der Seniorinnen und Senioren wurden jedoch vom Rettungsdienst untersucht: Die Kombination aus Aufregung und der extremen Hitze des Tages stellte für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner ein gesundheitliches Risiko dar und machte entsprechende Kontrollen notwendig.

Die Straße Ziegeleifeld war während des gesamten Einsatzes vollständig gesperrt. Obwohl schlimmere Szenarien ausblieben, war der Einsatz für die Einsatzkräfte bei der brütenden Hitze körperlich äußerst kräftezehrend. Der Sachschaden hält sich nach ersten Erkenntnissen gering. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de