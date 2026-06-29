Iron Maiden als Film: Viktoria Kino Dahlbruch zeigt „Burning Ambition“ – Eintritt kostenlos

(wS/hi) Hilchenbach 29.06.2026 |. Die Stadt Hilchenbach präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Viktoria Kino Dahlbruch eine besondere Vorstellung: Am Freitag, 24. Juli, um 20:00 Uhr läuft dort der Dokumentarfilm „Iron Maiden: Burning Ambition“ – und das bei freiem Eintritt.

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📅 Freitag, 24. Juli 2026

🕗 20:00 Uhr

📍 Viktoria Kino Dahlbruch

🎟️ Tickets kostenlos – ab 1. Juli vor Ort und unter www.viktoria-kino.de

⚠️ Bitte beachten: Begrenzte Ticketzahl

Der Film bietet in 106 Minuten einen umfassenden Einblick in die 50-jährige Geschichte der britischen Heavy-Metal-Band. Dabei werden verschiedene Elemente miteinander kombiniert: Konzertausschnitte aus unterschiedlichen Epochen der Bandgeschichte, Archivmaterial – darunter bisher unveröffentlichte Aufnahmen – sowie Interviews mit den Bandmitgliedern selbst und prominenten Wegbegleitern. Zu Wort kommen unter anderem Lars Ulrich, Schlagzeuger von Metallica, sowie Schauspieler Javier Bardem.

Möglich wird die kostenlose Vorstellung durch das EU-Förderprogramm LEADER, das aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gespeist wird. Das Projekt zur Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt Hilchenbach hat ein Gesamtvolumen von rund 159.000 Euro, von denen gut 90.000 Euro als Förderung fließen.

Tickets sind ab dem 1. Juli beim Viktoria Kino vor Ort sowie unter www.viktoria-kino.de erhältlich. Die Ticketzahl ist begrenzt. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben.