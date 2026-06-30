L908: Vollsperrung in Kreuztal-Fellinghausen an den kommenden zwei Wochenenden

(wS/str) Kreuztal 30.06.2026 | (strassen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen baut an den kommenden zwei Wochenenden die Binder- und Deckschicht im Zuge der L908 in Kreuztal-Fellinghausen unter Vollsperrung ein. Die Vollsperrungen betreffen den Kreuzungsbereich der L908 Heesstraße und Fellinghausener Straße, wobei alle Arme des Knotenpunkts bis auf die L908 in Richtung Junkernhees, bis zur Einmündung Neuer Weg, befahrbar bleiben. Die erste Vollsperrung findet von Freitag (03.07.) ab 7:00 Uhr bis Sonntag (05.07.) um 19:00 Uhr statt. Die zweite Vollsperrung ist am Freitag (10.07.) ab 18:00 Uhr bis Sonntag (12.07.) um 19:00 Uhr angesetzt.

Eine Umleitung erfolgt über die L908 bis zur L564 und dann über Oberholzklau und Birelenbach bis zur HTS-Anschlussstelle Siegen-Geisweid und abschließend über die HTS bis zur Abfahrt Kreuztal.