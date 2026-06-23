Krombacher Westfalen Cup 2026 in Kaiserau: Ü60-Kreisauswahl nach hartem Kampf und Verletzungsschock ausgeschieden

(wS/hh) Siegen 24.06.2026 | Die Ü60-Kreisauswahl (KAW) Siegen-Wittgenstein hat am vergangenen Sonntag beim Krombacher Ü60 Westfalen Cup auf der Sportanlage des Kamener SCs in Kaiserau teilgenommen. Das hochkarätig besetzte Turnier versammelte die besten Ü60-Teams Westfalens – darunter Auswahlen aus Recklinghausen, Tecklenburg, Bielefeld und Siegen-Wittgenstein. Am Ende mussten die Siegener als Gruppendritter den Heimweg antreten, ohne das Halbfinale zu erreichen.

Auf einen Blick

Turnier Krombacher Ü60 Westfalen Cup 2026 Austragungsort Sportanlage des Kamener SCs, Kaiserau Modus Zwei Fünfergruppen, Halbfinale für die zwei Gruppenersten Ergebnis KAW SIWI Dritter in der Gruppe (Vorrunden-Aus) Torschützen (SIWI) Dirk Kuhring, Eberhard Wüst Turniersieger KAW Recklinghausen I

Schock in der Vorrunde: Göllner schwer verletzt

Der Spielmodus sah zwei Fünfergruppen vor, aus denen sich jeweils die zwei Gruppenersten für das Halbfinale qualifizierten. Die KAW SIWI startete gegen Isselhorst/Jöllebeck in das Turnier – ein Spiel mit vielen Torchancen auf Siegener Seite, das am Ende aber torlos endete. Noch schwerer als das 0:0 wog jedoch ein Ereignis abseits des Balls: Offensivmann Harald Göllner zog sich eine schwere Verletzung ohne Fremdeinwirkung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Anteilnahme an seinem Zustand lastete sichtbar auf der gesamten Mannschaft.

Verunsichert kassierte die KAW SIWI im nächsten Gruppenspiel ein unglückliches 0:1 gegen Recklinghausen II.

Reaktion mit Charakter: Nordkirchen klar bezwungen

Bei brütender Hitze zeigte die Kreisauswahl dann, was in ihr steckt: Die hochgehandelte Auswahl aus Nordkirchen wurde mit 2:0 vom Platz gefegt. Dirk Kuhring und Eberhard Wüst trugen sich als Torschützen ein – und hätten bei den liegen gelassenen Chancen durchaus noch höher gewinnen können. Die Gedanken blieben dabei stets beim verletzten Kameraden im Krankenhaus.

Letztes Spiel: Halbfinale knapp verpasst

Die letzte Gruppenpartie gegen den frisch designierten Deutschen Pokalsieger, die KAW Tecklenburg, wurde zur Alles-oder-nichts-Begegnung: Nur ein 2:0-Sieg hätte das Halbfinale gesichert. Die Siegener agierten mutig und engagiert, bearbeiteten den Gegner intensiv – doch der bärenstarke Abwehrriegel der Tecklenburger hielt stand. Ein Konter zum 0:1 besiegelte das Aus. Als Gruppendritter schied die KAW SIWI bei dem nach übereinstimmender Einschätzung hervorragend organisierten Turnier aus.

Im Finale bezwang Recklinghausen I die Tecklenburger mit 2:0. Den dritten Platz belegte Recklinghausen II.

Das Kader der KAW Siegen-Wittgenstein

Für die Kreisauswahl liefen auf: Dirk Beitzel (TuS Erndtebrück), Armin Bieber (SV Kredenbach/Müsen), Markus Croonenbroeck (SG Kredenbach/Müsen), Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Harald Göllner (SG Kredenbach/Müsen), Andreas Hartmann (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen), Hamid Kermani (TSV Weißtal), Leo Kölsch (TuS Volkholz), Dirk Kuhring (FC Hilchenbach), Olaf Müller (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen), Jens Stötzel (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf), Dariusz Wadolowski (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf) sowie Eberhard Wüst (TSV Siegen). Teamverantwortlicher war Dirk Zarmutek (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen).

Die KAW Siegen-Wittgenstein beim Krombacher Ü60 Westfalen Cup 2026 in Kaiserau. Hintere Reihe von links: Olaf Müller (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen), Eberhard Wüst (TSV Siegen), Andreas Hartmann (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen), Markus Croonenbroeck (SG Kredenbach/Müsen), Dirk Kuhring (FC Hilchenbach) und Dirk Beitzel (TuS Erndtebrück). Vordere Reihe von links: Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Teamverantwortlicher Dirk Zarmutek (Sportfreunde Obersdorf/Rödgen), Hamid Kermani (TSV Weißtal), Jens Stötzel (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf) und Dariusz Wadolowski (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf). Auf dem Foto fehlt der verletzte Harald Göllner (SG Kredenbach/Müsen).