JU Südwestfalen begrüßt Rentenkommissions-Bericht: „Endlich mehr Generationengerechtigkeit!“

(wS/ju) Siegen 24.06.2026 | Die Junge Union (JU) Südwestfalen hat die heute veröffentlichten Empfehlungen der Rentenkommission ausdrücklich begrüßt und die Bundesregierung aufgefordert, die Reformvorschläge vollständig und ohne Abstriche umzusetzen. Die Kommission hatte ihren einstimmigen Bericht vorgelegt und damit nach Ansicht der Jugendorganisation die Grundlage für die größte Rentenreform der vergangenen Jahrzehnte geschaffen.

Bezirksvorsitzender Maximilian Reinberger betonte die besondere Bedeutung des Kompromisses für die Region: „In Südwestfalen arbeiten die Leute hart, besonders in der Industrie und im Handwerk, aber auch in allen anderen Branchen. Dieser Kompromiss sorgt dafür, dass das auch in Zukunft für ihre Rente einen Wert hat.“

Die JU Südwestfalen sieht sich als treibende Kraft hinter dem nun vorliegenden Bericht. Die Jugendorganisation habe das Thema Generationengerechtigkeit in den vergangenen Jahren in Parlamente, politische Debatten, soziale Medien und an Stammtische getragen. Ohne diesen anhaltenden Druck wäre der Bericht der Kommission nach Einschätzung der JU nicht bereits jetzt, sondern erst am Ende der Legislaturperiode vorgelegt worden.

Die zentralen Forderungen der Kommission

Die Empfehlungen greifen nach Angaben der JU Südwestfalen zentrale Positionen auf, für die sich die Jugendorganisation seit Langem einsetzt. Dazu zählen:

der Einstieg in die Kapitaldeckung nach schwedischem Vorbild

die Wiedereinsetzung und Erhöhung des Nachhaltigkeitsfaktors

die faire Verteilung der Lasten des demografischen Wandels

die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung

die Abschaffung der „Rente mit 63″

soziale Härtefallregelungen für gesundheitlich belastete Personen

die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen künftig aus dem Bundeshaushalt

Das Gesamtpaket sei dabei kein Kürzungsgesetz, betont die JU, sondern ein Vorschlag für ein strukturell stabileres Rentensystem mit langfristig höheren Renten, das Leistung fairer anerkenne und Verlässlichkeit schaffe.

Reinberger: „Zum ersten Mal wieder eine Perspektive“

Besonders den Aspekt der Generationengerechtigkeit hebt Reinberger hervor: „Generationen von jungen Menschen sollten bisher in ein System einzahlen, bei dem sie nicht wussten, ob es noch besteht, wenn sie es brauchen. Dieser Kompromiss gibt ihnen zum ersten Mal wieder eine Perspektive. Kurzum: Endlich mehr Generationengerechtigkeit für Südwestfalen und Deutschland!“

Klare Forderung: Keine Rosinenpickerei

Die JU Südwestfalen mahnt die Bundesregierung eindringlich, die Empfehlungen der Kommission nicht zu verwässern. „Keine Rosinenpickerei, kein Stückwerk, kein à la carte“ – die Reform funktioniere nur als Gesamtpaket. Die Bundesregierung und der Bundeskanzler hätten eine umfassende Rentenreform in diesem Jahr versprochen. Mit dem vorliegenden Kommissionsbericht liege die Grundlage nun auf dem Tisch.

Als konkretes Ziel nennt die JU Südwestfalen den Beschluss verbindlicher Eckpunkte im Kabinett noch vor der Sommerpause. Die Jugendorganisation kündigte an, den weiteren politischen Prozess auf allen Ebenen konstruktiv zu begleiten und gegebenenfalls erneut für Generationengerechtigkeit einzutreten.

Zur JU Südwestfalen

Die JU Südwestfalen ist einer von neun Bezirksverbänden der JU Nordrhein-Westfalen und agiert als eigenständige politische Jugendorganisation für alle Interessierten zwischen 14 und 35 Jahren. Mit rund 2.600 Mitgliedern ist sie die größte politische Jugendorganisation der Region und steht organisatorisch wie inhaltlich der CDU nahe.

Foto: Maximilian Reinberger, Bezirksvorsitzender der JU Südwestfalen. © Paul Schneider