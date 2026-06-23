Lkw-Brand auf der L562: Feuerwehr Siegen löscht Aufliegerbrand bei Trupbach

(wS/red) Siegen 23.06.2026 | Am Dienstagabend sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Lkw-Brand auf die L562 zwischen Siegen-Trupbach und Seelbach alarmiert worden. Die Meldung ging gegen 22:17 Uhr ein.

Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand der Auflieger eines Getränketransports in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Bremsen des Aufliegers in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschließend auf einen Teilbereich des Aufliegers aus.

Der 52-jährige Lkw-Fahrer bemerkte die Situation und reagierte geistesgegenwärtig: Um größeren Schaden zu vermeiden, koppelte er den Auflieger vom Zugfahrzeug ab.

Die Feuerwehr Siegen löschte den Brand schnell ab. Dennoch entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund des Einsatzes ist die L562 weiterhin von Siegen in Richtung Freudenberg gesperrt (Stand: 23 Uhr).

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de