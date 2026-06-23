Lkw-Brand auf der L562: Feuerwehr Siegen löscht Aufliegerbrand bei Trupbach

(wS/red) Siegen 23.06.2026 | Am Dienstagabend sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Lkw-Brand auf die L562 zwischen Siegen-Trupbach und Seelbach alarmiert worden. Die Meldung ging gegen 22:17 Uhr ein.
Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand der Auflieger eines Getränketransports in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Bremsen des Aufliegers in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschließend auf einen Teilbereich des Aufliegers aus.
Der 52-jährige Lkw-Fahrer bemerkte die Situation und reagierte geistesgegenwärtig: Um größeren Schaden zu vermeiden, koppelte er den Auflieger vom Zugfahrzeug ab.
Die Feuerwehr Siegen löschte den Brand schnell ab. Dennoch entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Aufgrund des Einsatzes ist die L562 weiterhin von Siegen in Richtung Freudenberg gesperrt (Stand: 23 Uhr).
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙