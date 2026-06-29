Tatort Haus der Musik: Philharmonie Südwestfalen lädt Kitas zum Klassik-Krimi mit Juri Tetzlaff ein

(wS/ps) Siegen 29.06.2026 | Eine geheimnisvolle Nacht in Wien, rätselhafte Noten und eine Melodie, die fast alle kennen: Die Philharmonie Südwestfalen lädt Kinder aus Kitas und Grundschulen im Juli zu einem besonderen Konzertabenteuer ins Haus der Musik nach Siegen ein. Das Programm heißt „Das Rätsel der kleinen Nachtmusik“ – und es verspricht nicht weniger als einen echten Kriminalfall mit Orchester.

🎻 wirSiegen kompakt

„Das Rätsel der kleinen Nachtmusik“

Klassik für Entdecker – Konzerte für Kitas

📅 Mittwoch, 15. Juli 2026: 9:15 Uhr und 10:45 Uhr

📅 Donnerstag, 16. Juli 2026: 9:15 Uhr und 10:45 Uhr

📍 Haus der Musik, Oranienstraße 19, 57072 Siegen

🎤 Moderation: Juri Tetzlaff

🎼 Dirigent: Alonzo Barrett

✉️ Anmeldung: ticket@philsw.de



Gemeinsam mit KiKA-Moderator Juri Tetzlaff geht es an zwei Tagen, am Mittwoch, 15. Juli, und Donnerstag, 16. Juli 2026, mitten hinein in die Welt von Wolfgang Amadeus Mozart. Jeweils um 9:15 Uhr und 10:45 Uhr wird das Haus der Musik in der Oranienstraße zum Tatort – denn Mozarts berühmte „Kleine Nachtmusik“ steckt voller Fragen, denen die jungen Besucherinnen und Besucher gemeinsam auf den Grund gehen sollen.

Warum heißt sie eigentlich Nachtmusik? Was ist an ihr klein? Und welche Geheimnisse verbergen sich zwischen ihren Noten? Juri Tetzlaff, bekannt aus dem Kinderfernsehen des KiKA, nimmt die kleinen Gäste mit auf eine spannende Ermittlungsreise: Jede Melodie wird zur Spur, jeder Klang kann ein Hinweis sein. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Alonzo Barrett lässt die Philharmonie Südwestfalen Mozart dabei in allen Farben lebendig werden – geheimnisvoll und leise, fröhlich und schwungvoll, überraschend und voller großer Momente.

Das Konzert gehört zur Reihe „Klassik für Entdecker“ der Philharmonie Südwestfalen, des Landesorchesters Nordrhein-Westfalen. Die Reihe hat das Ziel, große Musik für junge Menschen unmittelbar erfahrbar zu machen: nahbar, fantasievoll und mit Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. So wird aus einem klassischen Konzert ein echter Kriminalfall für Kinder – mit Musik zum Zuhören, Entdecken und Mitdenken.

Kitas und Grundschulen können sich per E-Mail an ticket@philsw.de anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.philsw.de.