Achtbarer dritter Platz: Ü75-Kreisauswahl überzeugt beim Nord-Cup gegen Nationalteams

(wS/hh) Siegen – Großefehn 19.07.2026 | Auf dem Nord-Cup Fußballturnier für die Nationalteams Ü70 und Ü75 hat die heimische Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein mit ihrer Ü75-Mannschaft einen achtbaren dritten Platz erzielt. Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Der Rudersdorfer Ferdi Heimel wurde von Nationalteam-Trainer Marek Wanik zum Probetraining in die Ü75-Nationalmannschaft berufen.

wirSiegen kompakt – Das Turnier im Überblick

Turnier: Nord-Cup für die Nationalteams Ü70 und Ü75

Ort: Großefehn

Ü75-Gruppe: Nationalteam A, Nationalteam B, Kreisauswahl Niederrhein, Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein

Ergebnis Siegen-Wittgenstein: Platz 3 (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage)

Trainer Kreisauswahl: Werner Klement

Turniersieger: Kreisauswahl Niederrhein

Das Turnier war Teil eines umfangreichen Jahresplans von Fußballlehrer Marek Wanik, dem Erfolgscoach der amtierenden Ü75-Weltmeistermannschaft von Tokio. Wanik hatte den Nord-Cup auch zur Sichtung geeigneter Spieler für die im Oktober stattfindende Weltmeisterschaft im australischen Brisbane angesetzt. Bereits seit Januar treffen sich Spieler aus ganz Deutschland, um sich auf das Turnier in Australien vorzubereiten – darunter mit Heinz-Bernd Freund (TSV Siegen), Udo Zimmermann (RW Hünsborn) und Karl-Heinz Rogel (VSV Wenden) auch drei Akteure aus dem heimischen Raum.

Für die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein war die Aufgabe entsprechend anspruchsvoll: In der Ü75-Gruppe warteten die beiden Nationalteams A und B sowie eine Auswahlmannschaft vom Niederrhein. Die Schützlinge von Trainer Werner Klement mussten gleich im Auftaktspiel eine vermeidbare 0:2-Niederlage gegen das Nationalteam A hinnehmen, in dem die drei genannten heimischen Nationalspieler zum Einsatz kamen.

Im zweiten Spiel konnte sich das heimische Team, das sich mit Heribert Junge (RW Hünsborn) und Peter Schaubode (Kreisauswahl Berg) verstärkt hatte, deutlich steigern. Gegen die Auswahlmannschaft vom Niederrhein lag die Kreisauswahl zunächst mit 0:1 zurück, ehe Bernd Halbach den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

Erst im letzten Gruppenspiel gegen das Nationalteam B kam dann der ersehnte Sieg. Heribert Junge legte für Werner Klement auf, der das 1:0 im Stil eines „Tor des Monats“ erzielte. Das 2:0 besorgte anschließend Junge selbst. Kurz vor Ende der Partie gelang dem Nationalteam B noch der Ehrentreffer zum 2:1-Endstand.

Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage rangierte die heimische Kreisauswahl am Ende hinter Turniersieger Niederrhein und dem A-Nationalteam auf dem dritten Platz, während sich das B-Team mit dem vierten Rang begnügen musste.

„Unsere Kreisauswahl hat sich hervorragend geschlagen“, freute sich anschließend Heinz-Bernd Freund, der mit der Weltmeisterelf angetreten war, mit seinen heimischen Sportkameraden.

Besonders erfolgreich verlief das Turnier am Ende für Ferdi Heimel aus Rudersdorf: Der Siegerländer wurde von Nationalteam-Trainer Marek Wanik zum Probetraining in die Ü75-Nationalmannschaft berufen und bereichert nun den WM-Kader um einen weiteren Spieler aus der Region.

Foto: Die Ü75-Turniermannschaft der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein. Hinten von links: Ferdi Heimel, Peter Schaubode, Bernd Halbach, Hans-Jürgen Schweitzer, Leo Kölsch, Heribert Junge, Werner Klement. Vorne von links: Karl-Heinz Jungbluth, Hajo Klappert, Kalli Meiser, Lothar Blecher.

Siegerländer Ü70/Ü75-Auswahl beim Nord-Cup in Großefehn – Foto: Verein