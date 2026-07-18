Zukunft gesichert: Beratungsstelle Arbeit in Siegen-Wittgenstein erhält erneut Förderung

(wS/si) Siegen 18.07.2026 | Die Beratungsstelle Arbeit im Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt auch in den kommenden drei Jahren eine verlässliche Anlaufstelle für Menschen in schwieriger Erwerbs- und Lebenssituation. Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union können die Diakonie Soziale Dienste und der Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen (VAKS) ihre gemeinsame Beratungsarbeit fortsetzen und starten in eine neue Förderphase.

Unsichere Arbeitsverhältnisse, ausbleibende Lohnzahlungen oder Fragen zu Sozialleistungen – viele Menschen stehen im Arbeitsalltag vor Herausforderungen, die sie allein nicht oder nur schwer bewältigen können. Die Beratungsstelle Arbeit im Kreis Siegen-Wittgenstein bietet hierfür seit Jahren eine verlässliche Anlaufstelle und unterstützt Menschen dabei, ihre Rechte im Arbeitsleben besser zu kennen und wahrzunehmen sowie neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Das Angebot richtet sich an Menschen, die beispielsweise Fragen zu ihrem Arbeitsvertrag, einer Kündigung, ausstehenden Lohnzahlungen, Mindestlohn, Überstunden oder Arbeitszeiten haben. Auch bei Problemen wie fehlender Arbeitsschutzkleidung, unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz oder dem Verdacht auf Arbeitsausbeutung finden Betroffene eine vertrauliche Anlaufstelle.

Darüber hinaus begleitet die Beratungsstelle arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen bei wirtschaftlichen, psychosozialen und sozialrechtlichen Fragestellungen. Die Beraterinnen und Berater informieren unter anderem über mögliche Unterstützungsleistungen, prüfen Bescheide und geben Orientierung zu beruflichen Perspektiven sowie Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei Bedarf vermitteln sie an weitere Hilfsangebote und stellen die notwendigen Kontakte her.

Die Beratung erfolgt kostenlos, vertraulich und behördenunabhängig. Dabei bietet die Beratungsstelle eine erste Orientierung und Unterstützung, ersetzt jedoch keine juristische Rechtsberatung. „Mit der erneuten Förderung wird ein wichtiges Unterstützungsangebot für Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein gesichert.



Gerade in Zeiten eines sich wandelnden Arbeitsmarktes und zunehmender Unsicherheiten brauchen Beschäftigte und Arbeitsuchende niedrigschwellige, unabhängige Beratungsangebote, die ihnen Orientierung und konkrete Hilfestellung bieten“, sagt Anna Butzek, Beraterin bei den Sozialen Diensten der Diakonie in Südwestfalen.



In Siegen sind drei Beratungsstandorte eingerichtet. Anna Butzek berät Klienten im Sieghütter Hauptweg 3 in Siegen (Telefon 0271/5003215). In der Hinterstraße 52 in Siegen berät Regina Kürschner (Telefon 0271/21900) vom Verein für Soziale Arbeit und Kultur. Einen weiteren Ansprechpartner vom VAKS finden Ratsuchende in der Sandstraße 28 in Siegen mit Jannis Wüst (Telefon 0271/31364044).

Anlaufstellen im Überblick:

Diakonie Soziale Dienste gGmbH

Sieghütter Hauptweg 3, 57072 Siegen

Ansprechpartnerin: Anna Butzek

Telefon: 0271 50 03 215

E-Mail: anna.butzek@diakonie-sw.de

Beratung nach vorheriger Vereinbarung



Verein für Soziale Arbeit und Kultur e.V. (VAKS)

Hinterstraße 52, 57072 Siegen

Ansprechpartnerin: Regina Kürschner

Telefon: 0271 21 900

E-Mail: regina.kuerschner@vaks.info

Offene Beratung dienstags und donnerstags sowie nach vorheriger Vereinbarung



Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. (VAKS)

Sandstraße 28 (5. Etage), 57072 Siegen

Ansprechpartner: Jannis Wüst

Telefon: 0271 31364044

E-Mail: jannis.wuest@vaks.info

Erreichbar montags, mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr, Beratung nach vorheriger Vereinbarung.



Weitere Informationen:

www.beratungsdienste-diakonie.de/beratungsstelle-arbeit

www.vaks.info/beratungsstelle-arbeit