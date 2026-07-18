Finanznot und Großprojekte: Netphens Bürger diskutieren über die Zukunft der Keilerkommune

(wS/spd) Netphen 18.07.2026 | Die Aula des örtlichen Gymnasiums war gut besucht, als die Stadtverwaltung zur diesjährigen Einwohnerversammlung geladen hatte. Auf der umfassenden Tagesordnung spiegelten sich die aktuellen Mammutaufgaben der Kommune wider: Von anstehenden Bauvorhaben, der finanziellen Lage der Gemeinde über den Brandschutz und das Freizeitbad bis hin zur Eishalle sowie den Verhandlungen der Stadt mit der evangelischen Kirche bezüglich der Zukunft des evangelischen Friedhofes gab es reichlich Diskussionsstoff.

Bürgermeister Marco Müller fand dabei deutliche Worte zur aktuellen Lage. Diese stelle sich in vielen Punkten ausgesprochen schwierig dar, betonte das Stadtoberhaupt, versicherte jedoch gleichzeitig, dass man mit Hochdruck an Lösungen arbeite. Dass Prioritäten im städtischen Handeln mitunter kurzfristig verschoben werden müssen, verdeutlichten unvorhersehbare Ereignisse wie der Brand des Feuerwehrhauses im Ortsteil Eschenbach. Solche Vorfälle beeinflussen das gesamte Gefüge, da andere Großprojekte – wie etwa die Sanierung und/oder der Neubau von Schulen und Hallen – in ihrer zeitlichen Reihenfolge oft eng aneinander gebunden sind und sich gegenseitig bedingen.

Erschwerend kommt die anhaltend prekäre finanzielle Lage der Stadt Netphen hinzu, die Müller offen ansprach: Die Haushaltssituation sei „nicht gerade rosig“. Dabei beleuchtete der Bürgermeister auch das strukturelle Problem der Kommunalfinanzen: Die Kommunen befänden sich am Ende der Finanzierungskette und könnten ihre steigenden Kosten nicht einfach weiterleiten.

SPD-Fraktion nimmt Anregungen der Bürger auf

Neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern nutzten auch Mitglieder der SPD-Ratsfraktion die Versammlung, um sich vor Ort ein Bild von den Einwänden und konkreten Vorschlägen der Bevölkerung zu machen. Aus den Reihen der Einwohner kamen am Abend viele gezielte Fragen zu den einzelnen Projekten. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Netphener war der Wunsch nach einer besseren Pflege öffentlicher Anlagen im Stadtgebiet.

In diesem Zusammenhang wies die Verwaltung auf ein praktisches Instrument hin: Auf den Internetseiten der Stadt steht ein digitales Beschwerdeportal zur Verfügung. Dieses erlaubt es den Bürgern, entsprechende Anregungen und Mängelmeldungen unkompliziert einzureichen und das dafür zuständige Referat im Rathaus auf direktem Weg zu erreichen.

In der Halle des Gymnasiums fand die diesjährige Einwohnerversammlung der Stadt Netphen statt

Auch Mitglieder der Ratsfraktionen waren anwesend – Fotos: SPD Netphen