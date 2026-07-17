Über den Dächern des Weißtals: Kreuzfest am „Fahlen Stern“ in Niederdielfen

(wS/fhd) Wilnsdorf 18.07.2026 |Am Sonntag, 26. Juli 2026, findet am Gedenk- und Wegekreuz am „Fahlen Stern“ in Niederdielfen das Kreuzfest statt. Ab 12 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, gemeinsam zu feiern, sich zu begegnen und die besondere Atmosphäre dieses geschichtsträchtigen Ortes hoch über dem Weißtal zu genießen.

wirSiegen kompakt – Kreuzfest am „Fahlen Stern“

Was: Kreuzfest mit ökumenischem Gottesdienst und gemütlichem Beisammensein

Wann: Sonntag, 26. Juli 2026, ab 12 Uhr

Wo: Gedenk- und Wegekreuz am „Fahlen Stern“, Niederdielfen

Veranstalter: FHD – Familienbund Niederdielfen, katholische und evangelische Kirchengemeinde, Heimatverein Niederdielfen und Ortsvorsteher Olaf Withake (politische Gemeinde Wilnsdorf)

Kontakt: Gregor Kölsch, Telefon 0173 / 7286007, E-Mail g.koelsch@t-online.de

Weitere Infos: www.diepaten.de

Die Veranstaltung beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Uwe Wiesner und Pastorin Rebecca Müller gemeinsam gestalten. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem vereinigten Posaunenchor mit Mitgliedern der heimischen Chöre begleitet. Von der exponierten Lage des Kreuzes aus wird die Musik weit über das Weißtal zu hören sein. Sitzgelegenheiten stellt der Heimatverein Niederdielfen bereit.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besucher zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Der DRK-Ortsverein Obersdorf bietet Erbsensuppe an, die evangelische Kirchengemeinde schenkt Kaffee aus und der Familienverbund Herz-Jesu Niederdielfen übernimmt die Getränkeversorgung. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen aus Rödgen, Obersdorf, Niederdielfen und den weiteren Ortschaften des Weißtals zusammenzubringen und Raum für Begegnungen und gute Gespräche zu schaffen.

Veranstalter sind die Veranstaltergemeinschaft FHD – Familienbund Niederdielfen, die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, der Heimatverein Niederdielfen sowie Ortsvorsteher Olaf Withake von der politischen Gemeinde Wilnsdorf.

Das Kreuzfest erinnert zugleich an die besondere Geschichte dieses Ortes. Die Pfarrkirche in Wilnsdorf-Rödgen wurde bereits im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Über Jahrhunderte hinweg führte der alte Kirchweg von Niederdielfen und den übrigen Orten des Weißtals nach Rödgen. Gläubige beider Konfessionen nutzten diesen Weg regelmäßig für den Gottesdienstbesuch. Auch zahlreiche Bergleute passierten die Stelle täglich auf ihrem Weg zur Grube Ameise und zurück. Darüber hinaus führte der letzte Weg vieler Menschen nach Rödgen, da sich dort der Friedhof befand.

Eine katholische Kirche erhielt Niederdielfen im Jahr 1903, eine evangelische Kirche erst 1957. Bis in die 1970er-Jahre pilgerten zudem Gläubige aus dem Johannland von Irmgarteichen aus zur Prozession an Maria Heimsuchung (2. Juli) nach Rödgen und kamen ebenfalls an dieser Stelle vorbei.

Im Jahr 1991 entstand auf Initiative der inzwischen verstorbenen Hedwig Liedtke und Heinz Werthebach die Idee, an diesem geschichtsträchtigen Ort ein Wegekreuz zu errichten. Nachdem das ursprüngliche Kreuz nach mehr als 30 Jahren stark verwittert war, beschlossen der Familienbund Niederdielfen, die beiden Kirchengemeinden, der Heimatverein und Ortsvorsteher Withake gemeinsam einen Neubau. Schreinermeister Andreas Spork entwarf ein Kreuz aus Edelstahl mit aufgesetzten Eichenbohlen, das voraussichtlich viele Jahrzehnte – vermutlich sogar mehr als 100 Jahre – Bestand haben wird. Die feierliche Einweihung erfolgte am 4. Juni 2023. Seitdem wird das Kreuzfest an diesem Ort gefeiert.

Rechts und links des Kreuzes hat der Heimatverein zwei Bänke aufgestellt, die von vielen Spaziergängern und Wanderern gerne genutzt werden. Von dort bietet sich ein beeindruckender Blick über das gesamte Weißtal.

Das Gedenk- und Wegekreuz am „Fahlen Stern“ in Niederdielfen mit Blick über das Weißtal. Foto: Veranstalter