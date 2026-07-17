Frauenpower beim Dreisber Schützenfest: Marion Frevel ist neue Schützenkönigin

(wS/hgm) Netphen – Dreis-Tiefenbach 17.07.2026 | Klein, aber fein – so lässt sich das Schützenfest des SV Seelbachtal e.V. in Dreis-Tiefenbach am besten beschreiben. Dass Frauen beim Vogelschießen die Hosen anhaben, wurde am Samstag (11. Juli) eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

wirSiegen kompakt: Was: Schützenfest des SV Seelbachtal e.V. Wo: Dreis-Tiefenbach. Wann: Samstag, 11. Juli. Neue Schützenkönigin: Marion Frevel (128. Schuss). Prinzgemahl: Wolfgang Frevel. Jedermannskönigin: Kathrin Spies (331. Schuss). Knüppelkönig: Jannis Naumann (57. Wurf).

Am Nachmittag begann das Vogelschießen. Zuvor begrüßte die 1. Vorsitzende des Vereins, Svea Geers, die Anwesenden – Jung und Alt – mit einer Rede. Die Feierlichkeiten waren für 19 Uhr angesetzt, und auch wenn das Schießen um den Jedermannskönig zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz abgeschlossen war, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch.

Neue Schützenkönigin wurde mit dem 128. Schuss Marion Frevel – und damit erneut eine Frau. Ihr Prinzgemahl ist ihr Ehemann Wolfgang Frevel. Marion Frevel löste damit Svea Geers ab, die seit 2025 als Schützenkönigin regiert hatte und zugleich als 1. Vorsitzende den Verein führt.

Auch bei den weiteren Würden wurde treffsicher geschossen: Die Krone sicherte sich bereits mit dem dritten Schuss Sebastian Kämpfer, das Zepter holte sich mit dem 19. Schuss Rolli Lück, und den Apfel schoss Dreis-Tiefenbachs Ortsbürgermeister Oliver Galster mit dem 24. Schuss herunter. Den linken Flügel erzielte Sebastian Kämpfer mit dem 122. Schuss, der rechte Flügel ging mit dem 96. Schuss an Michael Ehling.

Zur Jedermannskönigin wurde mit dem 331. Schuss Kathrin Spies gekürt – auch hier setzte sich eine Frau durch.

Etwas andere Regeln galten beim Wettbewerb um den Knüppelkönig: Hier wurde nicht geschossen, sondern geworfen. Zehn Kinder beteiligten sich an dem Wettbewerb. Am Ende war es Jannis Naumann, der mit dem 57. Wurf den Vogel mit dem Knüppel abwarf und sich den Titel sicherte.

Nach einer eindrucksvollen Krönungszeremonie wurde bis in die Nachtstunden gefeiert.

Fotos: Hans-Gerhard Maiwald