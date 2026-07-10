10 Titelträger von der Lindenberger Judofamilie gebührend gefeiert – Sommerfest-Highlight war die Hüpfburg

(wS/jf) Siegen 17.07.2026 | Traditionell starten mit dem Sommerfest und den zuvor beliebten Vereinsmeisterschaften die Judofreunde Siegen in die Sommerpause. Am Wochenende war es wieder soweit. Die Titelanwärter aus der Mini-Gruppe gerade mal 4 Jahre, aber auch die schon etwas älteren Nachwuchsathleten kamen in ihr Judodomizil am Siegener Lindenberg. Die Kleinsten, die Judo-Minis, hatten schon lange darauf hin gefiebert, aufs Sommerfest und die Klubmeisterschaften. und standen mit viel Mut erstmals auf der Wettkampffläche. Und das neugierige Publikum bestehend zum größten Teil aus Eltern oder Großeltern konnten sich davon überzeugen was ihre Kleinsten schon so draufhaben.

Doch bevor es dann auch endlich losging zeichnete der Vereinschef die langjährigen Mitglieder Sandra Schnitzler und Tim Prinz für 15-jährige Mitgliedschaft sowie Klaus Peter Stein der schon 40 Jahre dem Verein die Treue hält. Und dann ging es auch schon rund auf der eckigen Tatami. Direkt wurde es auch spannend in der Gruppe der Kleinsten, wo sich Merle Dinter und Lea Gabsa nichts schenkten und letztlich den Titel teilen musten . Das geschah auch im Finale zwischen Dajana Rarai und Selina Tallerico. Die Judofreunde gratulieren alle Vereinsmeistern sowie den Platzierten recht herzlich zu ihren tollen Erfolgen, die natürlich noch mit einer tollen Urkunde sowie einer Medaille ausgezeichnet wurde, Im Anschluss feierte der Verein sein Sommerfest und hatte für den Sportnachwuchs noch eine Überraschung.

Eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos und einem kleinem Abenteuerparcours im Inneren wartete auf den Schulhof schon auf die Judoka.

Fotos: Judofreunde – Siegen-Lindenberg