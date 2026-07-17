Polizeieinsatz in Kreuztal: Auseinandersetzung zwischen Ladeninhaber, Junge und Onkel

(wS/red) Kreuztal 17.07.2026 | Am späten Freitagvormittag ist es in Kreuztal zu einem Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Beamte rückten in einen Gastronomiebetrieb aus, in dem es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Nach Angaben der Polizei wollte der Inhaber des Betriebs zunächst sein Hausrecht gegenüber einem 11-jährigen Jungen durchsetzen und ihn des Lokals verweisen. Im weiteren Verlauf soll der Junge Flyer, die im Ladenbereich standen, umhergeworfen haben. Der Inhaber soll ihn daraufhin geschubst haben, wobei der 11-Jährige gegen einen Stuhl prallte. Dabei zog sich der Junge den Angaben zufolge Prellungen zu.

Kurz darauf kam ein 50-jähriger Onkel des Jungen hinzu, der sich in der Nähe aufgehalten hatte, und betrat den Betrieb. Sichtlich aufgebracht soll er Gewürzdosen durch den Raum geworfen haben. Der Inhaber, der zu diesem Zeitpunkt hinter der Theke stand und dort mit einem Messer hantierte, soll damit bedrohliche Gesten in Richtung des 50-Jährigen und des Jungen gemacht haben. Nach Einschätzung der Polizei war der Abstand zwischen den Beteiligten jedoch so groß, dass es weder zu Verletzungen kam noch Anhaltspunkte für einen beabsichtigten Messerangriff vorlagen.

Nach einem lautstarken Wortgefecht zwischen allen Beteiligten beruhigte sich die Lage allmählich. Die eingetroffenen Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Mehrere Kinder, die den Vorfall mitbekommen hatten, wirkten nach den Beobachtungen am Einsatzort verängstigt.

Die Polizei fertigte Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Körperverletzung sowie der Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Dieser Einsatz fand in der Nähe unserer wirSiegen.de-Redaktion statt. An dieser Stelle sei mir eine persönliche Anmerkung erlaubt: Liebe Leute, vertragt euch! Das Leben ist zu kurz für Probleme, die man sich selbst macht. Geht aufeinander zu, reicht euch die Hand und schließt Frieden. Manchmal lassen sich durch ein vernünftiges Gespräch viele unschöne Dinge vermeiden. Und an die Kinder: Auch ihr habt euch zu benehmen! Habt Respekt vor Erwachsenen – und genießt alle euer Leben!

Lebt miteinander – nicht gegeneinander. Bleibt locker und schließt Frieden! (Andreas Trojak – Gründer und Inhaber von wirSiegen.de)



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de