Netphen: Schiedsmann Jürgen Otto nach zwölf Jahren verabschiedet – Burkhard Lutz übernimmt

(wS/ne) Netphen 17.07.2026 | Mit einer Feierstunde ist Schiedsmann Jürgen Otto am 8. Juli 2026 nach zwölf Jahren engagierter ehrenamtlicher Tätigkeit verabschiedet worden. Neben seiner Arbeit als Schiedsmann war er

außerdem Vorsitzender des Landgerichtsbezirks sowie der Bezirksvereinigung Siegen des Bundes

Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner (BDS).

Im Rahmen der Verabschiedung würdigte Peter Krumm, Direktor des Amtsgerichts Siegen, das

langjährige Engagement von Jürgen Otto und überreichte ihm eine Dankurkunde von Jost-Michael

Kausträter, Präsident des Landgerichts Siegen. Dabei hob er insbesondere die vertrauensvolle

Zusammenarbeit hervor und betonte das Leitmotiv der Schiedsämter: „Schlichten ist besser als

richten.“

Ebenso unterstrich Herr Krumm die Bedeutung des regelmäßigen Austauschs unter den

Schiedspersonen. Der sogenannte „Stammtisch“ biete eine wichtige Plattform, um Erfahrungen

auszutauschen und sich über Verfahrensweisen zu beraten.

Jürgen Otto spricht aus Erfahrung, dass rund 75 Prozent der Schlichtungsverfahren

Nachbarschaftsstreitigkeiten betreffen. Hinzu kamen zahlreiche „Tür- und Angelfälle“ sowie neue

Fragestellungen, etwa im Zusammenhang mit Überwachungskameras oder anderen technischen

Entwicklungen.

Auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Netphen spielt für die Arbeit der Schiedspersonen

eine wichtige Rolle. Ordnungsamtsleiter Manuel Wüst sowie Nadine Mittag, die bei der Stadt

Netphen für die Organisation des Schiedsamts zuständig ist, nahmen ebenfalls an der

Verabschiedung teil. Bürgermeister Marco Müller bedankte sich bei Jürgen Otto für seinen

langjährigen Einsatz im Dienst der Bürgerinnen und Bürger und überreichte gemeinsam mit einem

Präsent auch ein Willkommensgeschenk an dessen Nachfolger Burkhard Lutz.

Burkhard Lutz übernimmt künftig das Schiedsamt für die Netphener Ortsteile Dreis-Tiefenbach,

Eckmannshausen, Frohnhausen, Herzhausen und Unglinghausen.

Die Stadt Netphen bedankt sich herzlich bei Jürgen Otto für seinen langjährigen ehrenamtlichen

Einsatz und wünscht Burkhard Lutz für seine neue Aufgabe viel Erfolg und ein gutes Gespür bei der

außergerichtlichen Beilegung von Konflikten.

von links: Manuel Wüst, Peter Krumm, Burkhard Lutz, Jürgen Otto, Marco Müller