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A45: Vollsperrung am Sonntag zwischen Freudenberg und Olpe-Süd in beide Fahrtrichtungen

17. Juli 2026458
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(wS/au) Freudenberg – Olpe 17.07.2026 | Die Autobahn Westfalen baut im Zuge der A45 die Talbrücke Ottfingen neu. Am kommenden Sonntag, 19.7., steht die Sprengung des ersten Teilbauwerkes an.

Aus diesem Grund ist die A45 zwischen der Anschlussstelle Freudenberg und dem Kreuz Olpe-Süd in beide Fahrtrichtungen von 6 bis 13 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmer, die aus dem Süden kommen, wird empfohlen, bereits an der Anschlussstelle Siegen abzufahren und über die HTS/A4 Richtung Köln bis zum Kreuz Olpe-Süd zu fahren. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ebenfalls über die A4/HTS Richtung Siegen geführt. Sobald die Sprengung und die Prüfung des Bestandbauwerkes abgeschlossen sind, wird die A45 wieder freigegeben.

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