18-Jähriger kracht mit Pkw in Leitplanke – Verdacht auf Drogeneinfluss

(wS/ots) Siegen 17.07.2026 | Den gestrigen Donnerstagnachmittag (16. Juli) wird ein 18-jähriger Alfa-Fahrer so schnell nicht vergessen. Der junge Mann ist bei seiner Fahrt von Siegen Richtung Wilnsdorf in einer Kurve ins Schleudern geraten und anschließend in die Leitplanken geprallt. Bei der Ermittlung nach der möglichen Unfallursache kommt der Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses auf.

Der 18-Jährige war gegen 14:15 Uhr auf der Frankfurter Straße bergauf zu unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht in die dortigen Leitplanken. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei fanden ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn vor. Zudem liefen bei dem verunfallten Alfa Betriebsstoffe aus und verunreinigten die Straße. Daher musste die Frankfurter Straße für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung des Unfallfahrzeuges und der Reinigung der Fahrbahn komplett in beide Richtungen gesperrt werden.

Bei der Überprüfung des Fahrers ergaben sich Verdachtsmomente, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogenvortest hingegen positiv. Daher ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an, die durch einen Arzt auf der Polizeiwache in Siegen durchgeführt wurde. Den Führerschein des Fahranfängers stellten die Beamten sicher.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr.

Die Unfallfolgen hätten deutlich schlimmer sein können, glücklicherweise entstand nur Sachschaden (ca. 11.000 Euro).

Daher appelliert die Polizei gerade vor dem Hintergrund dieses Unfalles nochmals: Oftmals kommt es infolge von Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss zu schweren Verkehrsunfällen. Das eigene Fahrkönnen wird überschätzt, man fährt enthemmt, das Reaktionsvermögen sinkt. Aus diesem Grund haben Alkohol und Betäubungsmittel nichts am Lenkrad zu suchen.“

Foto Polizei (OTS) : Der stark beschädigte Alfa des 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.