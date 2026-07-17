Peugeot-Roller geklaut und massiv beschädigt

(wS/ots) Siegen 17.07.2026 | Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Siegtalstraße zunächst einen Roller geklaut und diesen später mit massiven Beschädigungen an einem Spazierweg stehenlassen.
Der Besitzer des Kleinkraftrades hatte das Fahrzeug am Mittwochabend (15. Juli) gegen 21:10 Uhr vor seiner Garageneinfahrt abgeparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 05:50 Uhr damit zu Arbeit fahren wollte, war der schwarzfarbene Roller weg.
Unweit der Anschrift beginnt ein Fußweg von der Straße „Am Anger“. Der Fußweg führt an der Sieg Richtung Eiserfeld entlang und wird auch von vielen Spaziergängern und Radfahrern genutzt.
Genau zu Beginn des Weges entdeckte der Geschädigte Verkleidungsteile seines Fahrzeuges. Er folgte dem Fußweg und wenig später fand er den abgestellten Roller. Dieser wies zahlreiche Beschädigungen auf. Unter anderem war das Zündschloss verbogen und der Sitz aufgeschlitzt.
Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.Werbepartner der Region – Anzeige
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