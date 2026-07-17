Mudersbach: 17-jähriger Siegener vor Supermarkt zusammengeschlagen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Mudersbach 17.07.2026 | In Mudersbach ist am Donnerstagnachmittag ein 17-jähriger Siegener von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:55 Uhr in der Adolfstraße. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Jugendliche auf einer Treppe seitlich des dortigen REWE-Marktes auf, als ein schwarzer PKW – möglicherweise der Marke VW – vorfuhr. Zwei männliche Personen sollen ausgestiegen sein. Einer der beiden soll unvermittelt auf den 17-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend sollen sich beide Tatverdächtigen von der Örtlichkeit entfernt haben.

Der Jugendliche erlitt Kopfplatzwunden und Hautabschürfungen.

Zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der mutmaßliche Angreifer wird als männlich beschrieben, zwischen 30 und 36 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren und einem Dreitagebart. Die zweite Person wird als männlich beschrieben und trug ein orangefarbenes T-Shirt.

Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.