Volksbank-Regionalbeirat Siegerland unter neuem Vorsitz

(wS/vo) Siegerland 17.07.2026 | Wechsel an der Spitze des Regionalbeirats Siegerland der Volksbank in

Südwestfalen: In der jüngsten Sitzung des Gremiums in Siegen nahmen Timo Dornseifer als neuer Vor-

sitzender und Sarah de Angelis als neue stellvertretende Vorsitzende erstmals ihre Aufgaben in ihren

neuen Funktionen wahr.

Gleichzeitig nutzten der Volksbank-Vorstand und die Mitglieder des Regionalbeirats die Sitzung, um

den bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Narjes und den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Dr.

Elmar Winkel für ihr langjähriges Engagement zu würdigen. Beide hatten die Führung des Regionalbei-

rats seit dessen Gründung inmitten der Corona-Pandemie vor fünf Jahren inne. Auch künftig bleiben sie

dem Gremium als Mitglieder erhalten.

„Mit Wolfgang Narjes und Dr. Elmar Winkel verbinden wir viele Jahre vertrauensvoller und konstruktiver

Zusammenarbeit. Beide haben den Regionalbeirat Siegerland seit seiner Gründung mit großem Engage-

ment, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein geprägt. Dafür danken wir ihnen sehr herzlich.

Timo Dornseifer und Sarah de Angelis gratuliere ich herzlich zu ihrer Wahl. Beide gehören dem Regio-

nalbeirat seit seiner Gründung an, haben dessen Entwicklung aktiv begleitet und kennen die Aufgaben

des Gremiums bestens. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der neuen Spitze und darauf, ge-

meinsam wichtige Impulse für unsere Region und unsere Genossenschaft zu setzen“, sagt Vorstand Jens

Brinkmann.

Der Regionalbeirat Siegerland besteht aus 13 Mitgliedern und kommt viermal jährlich zusammen. Als

regionales Beteiligungsgremium stärkt er den Austausch zwischen der Genossenschaftsbank und ihren

Mitgliedern. Eine besondere Aufgabe des Beirats ist die Entscheidung über Spendenmittel der Volks-

bank in Südwestfalen für soziale, gemeinnützigen und karitativen Projekte und Organisationen im Sie-

gerland. Seit 2021 wurden durch den Regionalbeirat Spenden in Höhe von rund 120.000 Euro für das

Siegerland initiiert.

Mit der neuen Führung setzt der Regionalbeirat Siegerland seine Arbeit als Bindeglied zwischen Mit-

gliedern, Region und Volksbank in Südwestfalen fort

von links: Dr. Elmar Winkel, Wolfgang Narjes, Sarah de Angelis, Timo Dornseifer und Vorstand Jens Brinkmann