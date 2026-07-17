Siegerlandmuseum: Schaubergwerk wegen Bauarbeiten bis Mitte August geschlossen

(wS/si) Siegen 18.07.2026 | Das Schaubergwerk im Siegerlandmuseum ist ab dem 28. Juli vorübergehend nicht zugänglich. Wie das Museum mitteilt, bleibt der beliebte Bereich aufgrund von Bauarbeiten bis einschließlich 16. August geschlossen. Alle weiteren Bereiche des Museums sind davon nicht betroffen und können weiterhin regulär dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Auch während der Bauarbeiten lohnt sich ein Besuch im Siegerlandmuseum, denn das Haus am Oberen Schloss hat einiges zu bieten. Im weiterhin zugänglichen Bereich zur Wirtschaftsgeschichte erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem die eindrucksvolle Gebläsemaschine, der Latène-Ofen und historisches Bergwerkswerkzeug.

Ein besonderes Highlight bietet derzeit der Rubenssaal. Dort wird das Gemälde „Occasio“ von Peter Paul Rubens öffentlich restauriert. Die Gäste können dabei spannende Einblicke in Arbeiten gewinnen, die normalerweise hinter den Kulissen stattfinden. Am 2. August besteht zudem von 14 bis 16.30 Uhr die Gelegenheit, mit der Restauratorin Petra Becher ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren.

Am 9. August um 14.30 Uhr lädt das Museum zu einer Führung durch die aktuelle Ausstellung „Friedrich Wilhelm Bäcker – Visionen einer Vergangenheit“ ein. Bäckers Fotografien eröffnen einen eindrucksvollen Blick auf das Siegerland der 1910er-Jahre. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. September zu sehen.

Weitere Höhepunkte bieten die Ausstellungsbereiche Nassau-Oranien und Stadtgeschichte sowie die Ideen-Werkstatt mit Selfie-Station. Und auch wenn es vorübergehend nicht tief unter die Erde geht, können die Gäste hoch hinaus: Der Schlossturm eröffnet einen faszinierenden Rundumblick über Siegen.

Foto: Archiv wirSiegen.de