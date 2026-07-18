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Sicher im Netz: Freudenberger Kinder machen Medienführerschein im Technikmuseum

18. Juli 2026534
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(wS/fr) Freudenberg 18.07.2026 | Wie erkennt man Fake News? Wie schützt man die eigenen Daten bei WhatsApp oder TikTok? Und was hilft gegen Cybermobbing? 17 Kinder aus der 5. und 6. Klasse der Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg wissen nun genau, worauf es ankommt. Am 15. und 16. Juli drückten sie jeweils von 8 bis 12 Uhr im Technikmuseum Freudenberg die Schulbank der etwas anderen Art. Am Ende gab es für alle den verdienten „Medienführerschein“.

Geleitet wurde der Workshop von Katharina Winkel von den „Kinderlöwen“ im Rahmen des Projekts „Cyberlöwen“. Statt trockener Vorträge gab es für die Kinder jede Menge Praxis: Mit speziell gestalteten Workbooks, interaktiven Spielen und gemeinsamen Diskussionen lernten sie, wie man sich im Internet fair verhält und worauf man bei Apps und Passwörtern achten muss. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Kinderschutz und der Prävention von Cybergrooming. Die Kinder erfuhren altersgerecht, wie sie die gezielte und manipulative Kontaktaufnahme durch Fremde im Netz sofort erkennen und wie sie sich davor schützen. Das Ziel: Die Kinder sollen fit, selbstbewusst und sicher im Netz unterwegs sein.

Organisiert wurde die Aktion von der Stadtjugendpflege Freudenberg. Finanzielle Unterstützung kam vom Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V., wodurch das Training für alle Teilnehmenden kostenlos war. Das Technikmuseum bot dafür den passenden Rahmen – ein Ort, an dem diesmal die Technik von heute im Mittelpunkt stand.

Foto: Stadt Freudenberg

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