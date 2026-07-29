Leimbachstadion: Neue Rasenheizung fertig – erster Trainingstag für die Sportfreunde Siegen

(wS/si) Siegen 29.07.2026 | Das Leimbachstadion ist bereit für die neue Saison: Nach rund zwei Monaten Bauzeit sind die Arbeiten für die neue Rasenheizung planmäßig abgeschlossen worden. Am heutigen Mittwoch, 29. Juli, konnten die Sportfreunde Siegen erstmals wieder auf dem frisch verlegten Rasen trainieren.

Ende Mai 2026 hatten die Arbeiten begonnen. Die alte Rasenfläche wurde abgefräst, anschließend die Heizleitungen verlegt und ein neuer Rasen aufgebracht. Damit gehören die Probleme der vergangenen Jahre der Vergangenheit an: In den Wintermonaten war es wegen gefrorenem Rasen immer wieder zu Spielausfällen gekommen. Die neue Rasenheizung soll künftig einen zuverlässigen Trainings- und Spielbetrieb auch in der kalten Jahreszeit ermöglichen.

Die Stadt Siegen nutzte die Baumaßnahme außerdem, um die umlaufenden Entwässerungsrinnen zu erneuern und weitere Arbeiten im Umfeld des Spielfelds durchzuführen.

Vor Ort überzeugten sich unter anderem Bürgermeister Tristan Vitt, Maren Königsberg, Abteilungsleiterin Sport und Bäder bei der Stadt Siegen, sowie Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen, und der Vereinsvorsitzende Roland Schöler gemeinsam mit den Platzwarten Matthias Nies und Alexander Gigin vom Ergebnis.

Matthias Nies und Alexander Gigin (Platzwarte), Matthias Georg (Geschäftsführer Sportfreunde Siegen), Maren Königsberg (Abteilungsleiterin Sport und Bäder), Bürgermeister Tristan Vitt und Roland Schöler (Vorsitzender Sportfreunde Siegen).

Foto: Stadt Siegen