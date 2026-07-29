Neue Gartenmöbel für das Altenzentrum Freudenberg: Förderverein spendet 4.000 Euro für mehr Gemütlichkeit

(wS/dia) Freudenberg 29.07.2026 | Das aktuelle Sommerwetter lädt dazu ein, bei Kaffee und Kuchen im Freien zusammenzukommen oder auch das Lieblings-Brettspiel nochmal auszupacken. Damit es dabei nicht nur gesellig, sondern auch gemütlich zugeht, hat der Förderverein des Altenzentrums Freudenberg dem Haus neue Gartenmöbel gespendet. Die vier Möbel-Sets im Wert von insgesamt rund 4.000 Euro wurden nun offiziell an das Altenzentrum der Diakonischen Altenhilfe Siegerland übergeben und damit die bisherigen rustikalen Bänke ersetzt. Im Namen des Fördervereins kamen die erste und zweite Vorsitzende, Ulrike Steinseifer und Martina Ijewski, an der Lagemannstraße vorbei.

Das kräftige, aber nicht zu leuchtende Terrakotta der neuen Sonnenschirme setzt im beliebten Außenbereich des Altenzentrums einen besonderen Farbtupfer. Auf der Fläche vor der Gartenhütte laden zwei neue Tische mit jeweils sechs Stühlen Bewohner und Angehörige dazu ein, unter den Bäumen zu entspannen oder bei einer Tasse Kaffee zu plaudern. Zwei weitere Tische mit jeweils vier Sitzmöglichkeiten haben auf der Grünfläche vor dem Haupteingang ihren Platz gefunden.

Die vom Förderverein gespendeten Garnituren setzen dabei nicht nur optische Akzente. Die hochwertigen Stühle sorgen dank integrierter Polsterung für mehr Sitzkomfort. Bei der Auswahl der Möbel wurde laut Einrichtungsleiter Thorsten Weil genauer hingeschaut: „Wichtig war uns, dass die Sitzmöglichkeiten bequem sind und sie eine bestimmte Höhe haben, damit unsere Bewohner einfacher wieder aufstehen können.“

Lassen es die Temperaturen zu, organisieren die Betreuungskräfte im Außenbereich Spielenachmittage, Gedächtnistrainings oder auch einen Kaffeeklatsch für die Seniorinnen und Senioren. Mit dem neuen Mobiliar gelingen Aktivitäten wie diese nun noch besser. Für den Förderverein des Altenzentrums ist die Anschaffung Teil eins von zwei im Projekt „Außenanlage“. Die erste Vorsitzende, Ulrike Steinseifer, sagte bei der Spendenübergabe: „Im kommenden Jahr möchten wir gerne noch dabei unterstützen, Hochbeete anzuschaffen.“ Ziel sei es, auf diese Weise die Motorik der Bewohner zu fördern, indem sie beispielsweise Salat und Kräuter pflanzen.

Im Namen der Einrichtung bedankte sich Thorsten Weil beim Förderverein für das Engagement. Dieser besteht seit nunmehr 20 Jahren und zählt aktuell 50 Mitglieder. Und die freuen sich über Verstärkung – ob finanzieller Art oder auch in Form eines Ehrenamts. Unter anderem sind im „Flecker Café“, das im Altenzentrum Freudenberg mittwochs und an jedem dritten Samstag öffnet, freiwillige Helfer gerne gesehen. Thorsten Weil: „Dann gibt es für Bewohner, Angehörige, Besucher und Mitarbeitende leckere Kuchen und gute Gesellschaft.“

Seit seinem Bestehen hat der Förderverein rund 40.000 Euro an Spenden für die Seniorenpflegeeinrichtung eingebracht. Dabei wurde nicht nur in Sachspenden investiert. Unter anderem wurden für die Bewohner Ausflüge zum Biggesee oder zur Freilichtbühne organisiert oder auch zu einem leckeren Buffet für die Mitarbeitenden geladen.

Rund ums Altenzentrum Freudenberg genießen die Bewohner die Natur dank neuer Gartenmöbel auf bequeme Art und Weise. Stellvertretend für den Förderverein, der die Spende ermöglicht hat, kamen die erste und zweite Vorsitzende, Ulrike Steinseifer und Martina Ijewski (stehend von links), an der Lagemannstraße vorbei. Einrichtungsleiter Thorsten Weil und Ulrike Marquardt, Leitung Sozialer Dienst, (stehend) bedankten sich für die Möbel-Sets.

Foto: Diakonische Altenhilfe Siegerland