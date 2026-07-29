Polizei zeigt Unfallfolgen am „Bigge Grill“: Mehr als hundert Motorradfahrer bei Präventionsaktion in Attendorn

(wS/ots) Kreis Olpe – Attendorn 29.07.2026 | Auf dem Parkplatz des „Bigge Grills“ in Attendorn hat die Kreispolizeibehörde Olpe am Sonntag, 26. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr eine Präventionsaktion speziell für Motorradfahrer durchgeführt. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter nutzten zahlreiche Biker den beliebten Treffpunkt für eine Pause – und die Polizei nutzte genau diese Gelegenheit, um mit ihnen über das Thema Sicherheit im Straßenverkehr ins Gespräch zu kommen.

Im Rahmen einer landesweiten Präventionsaktion hatte die Kreispolizeibehörde einen speziellen Ausstellungsanhänger auf dem Parkplatz aufgestellt. Darin war ein Motorrad zu sehen, das in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, ebenso der Helm des Fahrers. Den Fahrer selbst hätte dieser Unfall beinahe das Leben gekostet. Ein Kurzfilm im Anhänger zeigte das Schicksal des Motorradfahrers nach seinem Unfall. In verschiedenen Interviews kamen außerdem der behandelnde Unfallchirurg sowie Angehörige des Verunfallten zu Wort. Die Aktion machte deutlich, welche weitreichenden Auswirkungen ein solcher Unfall nicht nur auf den Betroffenen selbst, sondern auf einen großen Personenkreis haben kann.

Darüber hinaus standen die Beamten vor Ort für Fragen rund um die Aktion und das Thema Motorradsicherheit zur Verfügung. Auch die Wirkung von lebensrettenden Airbag-Westen wurde erklärt und demonstriert.

Weit mehr als hundert Motorradfahrende schauten sich an diesem Tag den Ausstellungswagen an. „Viele der Menschen, die die Ausstellung angesehen haben, wirkten sichtlich beeindruckt. Für die Polizei war die Aktion ein voller Erfolg“, resümiert Polizeihauptkommissar Elmar Beulmann, Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Olpe.

Fotos: LR Olpe / Lena Hoof