Gesellenbriefe, Meisterbriefe und jede Menge Applaus: AWZ Bau feiert Abschlussjahrgang 2026

(wS/awz) Siegen 29.07.2026 | Die große Abschlussfeier des AWZ Bau (Aus- und Weiterbildungszentrum Bau) ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis – und wird mit viel Herzblut organisiert. In diesem Jahr wurden insgesamt fünf Facharbeiter, 83 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen sowie 14 Straßenbauermeister in die festlich geschmückte Weißtalhalle in Kaan-Marienborn eingeladen, um den Erfolg gebührend zu feiern.

Organisiert wird die Abschlussfeier im Auftrag der Bauinnung sowie der Zimmerer-Innung Westfalen-Süd, der Handwerkskammer Südwestfalen und der Industrie- und Handelskammer Siegen. Ebenso beteiligt sind die Zimmerer-Innung Hagen und die Straßenbauer-Innung Südwestfalen.

Den Auftakt des Abends bildete eine emotionale Fotoshow mit Impressionen vom Tag der praktischen Prüfung. Bilder von konzentrierten Arbeitsphasen, gelungenen Werkstücken und erleichterten Gesichtern nach der Prüfung ließen viele Erinnerungen an die vergangenen Ausbildungsjahre wieder aufleben. Ergänzt wurde die Präsentation durch humorvolle Zitate der Prüflinge, die für zahlreiche Lacher im Publikum sorgten und den Abend von Beginn an in lockerer Atmosphäre eröffneten.

Heiko Schmid, Geschäftsführer des AWZ Bau, begrüßte die jungen Fachkräfte, ihre Familien, Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe sowie die Gäste, Dozenten und Mitglieder der Prüfungsausschüsse. In seiner Begrüßung würdigte er die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen und machte deutlich, dass hinter jedem erfolgreichen Abschluss nicht nur persönlicher Ehrgeiz stehe, sondern auch die Unterstützung durch Ausbilder, Lehrkräfte, Betriebe und Familien. Sein Dank galt daher allen, die die jungen Menschen während ihrer Ausbildung begleitet und gefördert haben.

Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautete „Mut“ – und den hat auch das AWZ Bau bei der Gestaltung der Feier bewiesen. Statt mehrerer Redebeiträge gab es eine kurzweilige Gesprächsrunde mit Sabine Bechheim, Leiterin des Geschäftsbereiches Berufliche Bildung und Gründung der IHK Siegen, Michael Kolodzig, Bürgermeister der Stadt Kreuztal, Oberstudiendirektor Ralf Bruch, Schulleiter des Berufskollegs Technik Siegen, sowie Matthias Dickel, Obermeister der Zimmerer-Innung Westfalen-Süd. Der Begriff „Mut“ wurde von den vier Gesprächsbeteiligten auf vielfältige Weise beleuchtet. Einig waren sich alle in der Anerkennung der Leistungen der Facharbeiter, Gesellinnen und Gesellen und Meister – verbunden mit der Aufforderung, Botschafter für die Ausbildung in einem Handwerksberuf zu werden. Denn auch an diesem Abend wurde wieder deutlich: Motivierte Fachkräfte werden überall händeringend benötigt.

Für beste Unterhaltung sorgte eine Programmeinlage von sechs Auszubildenden des ersten Lehrjahres aus dem Maurer-, Zimmerer-, Straßenbauer-, Beton- und Stahlbetonbauer- sowie dem Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk gemeinsam mit AWZ Bau-Ausbilder Frank Bäumer. Mit viel Engagement und einer gehörigen Portion Mut bauten die Auszubildenden auf der Bühne der Weißtalhalle ein Gerüst auf und zeigten in einem kleinen Theaterstück, wie wichtig Teamarbeit, gegenseitiges Vertrauen und klare Kommunikation auf einer Baustelle sind. Die gelungene Darbietung wurde vom Publikum mit großem Applaus belohnt und griff das Motto der Veranstaltung auf eindrucksvolle Weise auf. Im Anschluss forderte Moderatorin Judith Hamers die Anwesenden auf, nicht „Dienst nach Vorschrift“ zu machen, sondern selbstständig zu denken, Lösungen zu finden anstatt Probleme zu suchen und Hindernisse zu überwinden statt den Kopf in den Sand zu stecken.

Die feierliche Übergabe der Prüfungszeugnisse sowie der Facharbeiter-, Gesellen- und Meisterbriefe bildete den emotionalen Höhepunkt des Abends. Die Ausbilder des AWZ Bau überreichten gemeinsam mit Mitgliedern der jeweiligen Prüfungsausschüsse die langersehnten Dokumente und gratulierten den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen persönlich.

Neben der Ehrung aller erfolgreichen Prüflinge wurden auch die sechs Prüfungsbesten besonders ausgezeichnet. Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss die praktische oder die schriftliche Prüfung mit „sehr gut“ und die weitere Prüfung mit mindestens „gut“ absolviert werden. Die sechs jungen Fachkräfte haben in ihrem jeweiligen Gewerk herausragende Leistungen erbracht und durften sich über eine besondere Anerkennung für ihren Einsatz und ihr Können freuen.

Die Prüfungsbesten 2026 sind: Lukas Bügler (Maurer, dualer Student, Ausbildungsbetrieb Bügler Bau GmbH, Kirchen), Leonard Trelle (Beton- und Stahlbetonbauer, dualer Student, Ausbildungsbetrieb Fertigbau Lindenberg Otto Quast GmbH & Co. KG), Jannik Schneider (Zimmerer, Ausbildungsbetrieb Hausbau Langer GmbH, Wenden), Jakob Stimpel (Zimmerer, Ausbildungsbetrieb Zimmerei Stefan Kaufmann, Herscheid), Kilian Vogt (Straßenbauer, Ausbildungsbetrieb Kurt Schmelzer GmbH, Attendorn) sowie Simon Stiesberg (Straßenbauer, dualer Student, Ausbildungsbetrieb Otto Quast GmbH & Co. KG, Siegen).

Ehrung der Prüfungsbesten (v.l.n.r.): Heiko Schmid (Geschäftsführer AWZ Bau), Simon Stiesberg (Straßenbauer), Kilian Vogt (Straßenbauer), Jakob Stimpel (Zimmerer), Jannik Schneider (Zimmerer), Leonard Trelle (Beton- und Stahlbetonbauer), Lukas Bügler (Maurer), Stephan Hundhausen (Obermeister der Bauinnung Westfalen-Süd), Matthias Dickel (Obermeister der Zimmererinnung Westfalen-Süd).

102 Fachkräfte und Meister im Bauhandwerk nahmen ihre Zeugnisse, Gesellen- und Meisterbriefe entgegen.

Fotos: Britta Krämer