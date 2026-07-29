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Temposünder entpuppt sich als „Wiederholungstäter“ ohne Führerschein

29. Juli 20262.1k
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(wS/ots) Siegen 29.07.2026 | Am gestrigen Dienstagnachmittag (28. Juli) ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein 39-Jähriger der Polizei ins Netz gegangen. Vor Ort stellt sich heraus: Der Mann hat seit Jahren keinen Führerschein – weil er in der Vergangenheit auch schon zu schnell war.

Gegen 16:30 Uhr führte die Siegener Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hofbachstraße durch. 30 km/h sind dort erlaubt. Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer nahm es damit nicht so genau und wurde mit 49 km/h gemessen und angehalten.

Gleich zu Beginn der Personenkontrolle räumte der Mann ein, seit Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen. Grund dafür: Er hatte zu viele Punkte in Flensburg wegen zu schnellem Fahren gesammelt.

Auch ohne Führerschein sammelt der 39-Jährige nun wieder Punkte in Flensburg, außerdem gibt es eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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