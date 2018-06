Backes-Flohmarkt in Grissenbach

(wS/red) Netphen 18.06.2018 | In Zusammenarbeit mit der Backhausgenossenschaft Grissenbach-West findet im dortigen Backes, In der Grissenbach, und davor am Samstag, den 23.6.2018 von 13.30-17.00 Uhr ein Backes-Flohmarkt mit Waffelverkauf zum Mitnehmen oder sofortigen Verzehr mit Kaffeetrinken statt. Die Grissenbacherin Trudel Müller hat die Veranstaltung initiiert, um mit dem Erlös und weiteren Spenden die Therapie für den an Krebs erkrankten Ben aus Dreis-Tiefenbach zu unterstützen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier