BMW drängt Rennradfahrer ab – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Hilchenbach 29.06.2018 | Am Donnerstag, 28.06.2014, um kurz nach 19 Uhr wurde ein 59-jähriger Rennradfahrer in Hilchenbach auf der Wittgensteiner Straße von einem grauen/silbernen BMW mit Dillinger Zulassung (DLG) abgedrängt und kam dadurch zu Fall. Nach dem Sturz des Radfahrers flüchtete der BMW-Fahrer auf der Wittgensteiner Straße in Fahrtrichtung Kreuztal.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt nun in der Sache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier