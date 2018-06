Fahrradfahrerin verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/ots) Netphen-Deuz 18.06.2018 | Am Sonntagmittag (17.06.2018) um 12:35 Uhr zog sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf der Marburger Straße schwere Verletzungen zu. Die 53-Jährige war mit ihrem Zweirad aus Richtung Grissenbach kommend auf der Marburger Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 47-Jähriger mit seinem Audi aus dem Beienbacher Weg nach links in die Marburger Straße einbiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte verbrachten die schwerverletzte 53-Jährige, die zum Glück bei dem Sturz einen Fahrradhelm getragen hatte, in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

