Heimische Judoka der Alterklasse U10 und U13 in Top Form

(wS/red) Siegen / Iserlohn 28.06.20108 | Zwei Dutzend kampffreudige Judoka den Siegerländer Vereinen, Judofreunde Siegen, TV Freundenberg und JC Gernsdorf starteten beim Einladungsturnier in Iserlohn, wo man außer dem Judokreis Südwestfalen auch den Ennepe-Ruhr Kreis willkommen hieß. Sensationell standen letztlich 21 von ihnen mit Medaillen dekoriert auf dem Siegerpodest. Sechs Mal war es das edelste Metall, wobei allein vier Goldmedaillen auf den Siegener Lindenberg gingen.

Mit Fußfeger siegte zunächst Nick Sening (-28,6 kg/Judofreunde Siegen). Im Kampf um Platz eins musste dann der Gernsdorfer Adrian Kaiser nach einem tollen Harai-goshi dem Lindenberger den Vortritt lassen. Leichtgewicht Marvin Korp (Judofreunde) machte es nicht schlechter. Er siegte beide Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 22,4 kg mit Haltegriff. Auch Mark Raketin (-29 kg/ Argentinien) war nicht zu bremsen. Zunächst setzte er sich mit einer Kontertechnik durch. Mit zwei weiteren Siegen machte er den Triumpf perfekt. Die vierte Judofreunde-Goldmedaille angelte sich Jil von der Wippel. Da es nur einen Gegner gab wurde im Modus „Best of Three“ gekämpft. Nach dem zweiten Kampf war die Sache bereits entschieden. Der Gernsdorfer Maximilian Kindel (-55 kg) stand zum ersten Mal auf einer Wettkampfmatte. Auch er musste im „Best of Three“ Modus kämpfen, und gewann tatsächlich die ersten zwei Begegnungen was ihm Platz ein bescherte. Ebenfalls Platz eins ging an Frederik Wessling vom TV Freudenberg. Mit drei Ippon-Siegen mischte er souverän das Feld in der Gewichtsklasse bis 25,4 kg auf. Collin Vitt (27,8 kg/ JC Gernsdorf) konnte zunächst zwei Kämpfe gewinnen. Leider musste er, trotz guter Chancen, eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Platz 2. Nur einen Gegner hatte im Schwergewicht der Gernsdorfer Clemens Falk. Auch er musste im „Best of Three“ kämpfen und gewann einen Kampf deutlich was ihm Silber bescherte. Justus Leopold (-35,7 kg/TV Freundenberg) begann stark mit zwei vorzeitigen Siegen und stand im Finale. Hier konnte er sich aber nicht durchsetzen. Zweite Plätze holten die beiden Judofreunde Eric Posadinu (-55 kg) und Katharina Jantz, die bis 36 kg an den Start ging. Nach einem spannendem Kampf mussten sich beide im Finale geschlagen geben. Michelle Ens (-24,4 kg/Judofreunde) siegte anfangs mit O-goshi. Es folgten jedoch zwei Niederlagen was in der Endabrechnung Platz drei bedeutete. Marie Ax (-33 kg/ JC Gernsdorf) konnte stark mit zwei vorzeitigen Siegen starten, musste sich aber nach zwei Niederlagen mit Platz drei begnügen.

Mit jeweils einem Sieg auf dem Konto gewannen ebenfalls Erik Urbahn, Leonard Gehrke, Luan Shala und Cedric el Ansari (alle Judofreunde Siegen) sowie vom JC Gernsdorf Jonas Möller, David Broszat und Janne Westphal die Bronzemedaille.

