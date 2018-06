Lappen weg! Raser bei Kindergarten erwischt

(wS/ots) Siegen 22.06.2018 | In Siegen auf der Welterstraße (erlaubt Tempo 30 km/h) wurde am Donnerstag bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle im Bereich eines dortigen Kindergartens ein VW-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (66 km/h) gemessen und muss daher nun mit einem saftigen Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Da zu schnelles Fahren nach wie vor die Todesursache Nummer 1 auf unseren Straßen ist, rät die Polizei zu entsprechend vorsichtiger und vorausschauender Fahrweise und gibt zu bedenken, dass bereits 15 km/h mehr oder weniger über Tod oder Leben entscheiden können: Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 65 km/h sterben 8 von 10 angefahrenen Fußgängern. Bei 50 km/h überleben 8 von 10.



