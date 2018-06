Lautstarker Streit führt zu Wohnungsdurchsuchung: Polizei findet Drogen

(wS/ots) Siegen 25.06.2018 Ein Streit eines in Siegen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Pärchens hatte am Sonntagmorgen für die beiden Betroffenen ungeahnte Konsequenzen. Die vor dem Hintergrund des Streitgeschehens alarmierte Polizei nahm nämlich den beteiligten Mann vorsorglich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Und da aus der Wohnung zudem starker Cannabisgeruch wahrnehmbar war, schauten die Beamten natürlich auch diesbezüglich etwas genauer nach. Letztlich wurden verbotene Betäubungsmittel in vermutlich sogar nicht geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. Diesbezüglich wurde gegen den Mann eine Strafanzeige gefertigt.