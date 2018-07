15 israelische Erzieherinnen in Siegen-Wittgenstein zu Gast

(wS/red) Siegen 24.07.2018 Zeit zum Kennenlernen und Entdecken hatten jetzt 15 israelische Erzieherinnen in Siegen-Wittgenstein. Die Frauen aus Emek Hefer waren eine Woche lang in der Region zu Gast, der Erwachsenenaustausch wurde von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit organisiert. Die Partnerschaft zwischen Emek Hefer und dem Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es seit 1973, sie ist damit die älteste Partnerschaft zwischen einer israelischen und einer deutschen Kommune. Das unterstrich auch Landrat Andreas Müller, als er die Erzieherinnen beim Mittagessen in Siegen begrüßte: „Der Austausch ist bis heute eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Partnerschaft. Dieses Miteinander und die schönen Begegnungen halten die Partnerschaft lebendig und führen sie in die Zukunft“, so Müller. Außerdem sei solch ein gemeinsamer Austausch der beste Weg, Vorurteile, die man vielleicht im Kopf hat, abzubauen und den anderen, sein Land und das Leben dort kennenzulernen.

Für die israelischen Gäste gab es wieder viel zu entdecken: Auf dem Programm standen u.a. Führungen durch das Siegerlandmuseum und durch das DRK Familienzentrum „Galileo“ in Wilnsdorf-Niederdielfen. Außerdem waren die Erzieherinnen in den Siegener Werkstätten der AWO und im Schloss Bad Berleburg zu Gast. Der Gegenbesuch in Emek Hefer wird im Oktober stattfinden.