Ferienspielangebote der Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 08.08.2018 Am Freitag, dem 17. August, und am Freitag, dem 24. August, kommen von 15 bis 17 Uhr in der Wilhelmsburg „Die bunten Farben der Märchenwelt“ zum Vorschein. Unter der Leitung der Diplom-Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin Beate Welling können Kinder, die Spaß am Malen haben, sich von vorgelesenen Märchen inspirieren lassen und nach Herzenslust dazu malen.

Wichtig: Der Termin am 17. August ist für Kinder von 6 bis 9 Jahren geeignet. Der zweite Termin am 24. August ist auf Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren zugeschnitten. Die Veranstaltung ist auf 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt. Die Kinder und Jugendlichen sollten ihre Lieblings-Malfarben mitbringen. Papier ist vorhanden.

Die Anmeldung kann telefonisch über die Nummer 02733/288-262 erfolgen.

Das Team der Stadtbücherei wünscht entspannte, bunte Ferien und freut sich auf viele unternehmungslustige Ferienkinder!

