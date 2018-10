Attendorn – Bruce Springsteen Tribute Band live in Attendorn

„Alright, let’s rock it!“ heißt es am Freitag, 16. November 2018, in Attendorn. Die Bruce Springsteen Tribute Band BOSSTIME zelebriert ab 20 Uhr die größten Hits des Rockstars in der Stadthalle Attendorn. Für das Konzert verlost die Hansestadt 3 x 2 Eintrittskarten.

BOSSTIME gilt als eine der gefragtesten Bruce Springsteen Tribute Bands in Europa. Die Band wurde im Jahr 2003 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Rocklegende Bruce Springsteen und seiner legendären E Street Band schon zu Lebzeiten ein mitreißendes musikalisches Denkmal zu setzen.

Der achtköpfigen Formation um Frontmann Thomas Heinen geht es darum, Springsteens Kraft und die Begeisterung für seine Musik zu transportieren und diese in mehrstündigen Live-Konzerten mit den Fans zu teilen. BOSSTIME zelebriert bis zu dreieinhalb Stunden lang mit reichlich Spielfreude und Authentizität alle Hits des Rock-Stars auf musikalisch höchstem Niveau.

Für das Konzert mit „BOSSTIME“ verlost die Hansestadt Attendorn 3 x 2 Tickets. Gewinnspielteilnehmer müssen folgende Frage richtig beantworten:

Unter welchem Spitznamen ist Bruce Springsteen noch bekannt?

Die Antwort ist unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer an stadthalle@attendorn.org zu mailen. Einsendeschluss ist Freitag, 9. November 2018, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden umgehend benachrichtigt. Die Mitarbeiter der Hansestadt Attendorn sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgenommen.

Wer beim Gewinnspiel kein Glück hatte, kann gerne den Vorverkauf nutzen. Karten für das Konzert in der Stadthalle Attendorn gibt es ab 23,00 € bei der Tourist-Information Attendorn, im Bürgerbüro, in der Buchhandlung Frey, online unter www.tickets.attendorn.de, über die Tickethotline 0180/6050400 (0,20 €/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Minute aus allen Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.