Burbach – Betrunkener Autofahrer kracht gegen Baum

Burbach 29.10.2018 | Alkohol am Steuer, 33-jähriger prallt gegen Baum

Ein unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender 33-jähriger Ford Focus-Fahrer verlor am Sonntagnachmittag in Burbach aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich der L 911 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum.

Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei veranlasste bei dem 33-Jährigen eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

