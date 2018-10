Siegen – Uni Siegen – 100 Jahre Frauenwahlrecht

(wS/red) Siegen 29.10.2018 | Vortrag „Eine Frau, eine Stimme! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland!“

Am 30. November 1918 wurde in Deutschland erstmals das Frauenwahlrecht verkündet. Damit wurde auch Frauen die Möglichkeit gegeben, über das aktive und passive Wahlrecht Einfluss auf Gesetzgebung und Regierung zu nehmen. Dies geschah vor dem Hintergrund des ersten Weltkrieges, der Ausrufung der ersten deutschen Republik und nach einer langen Diskussion über Frauenwahlrecht und die Rolle der Frau in der Politik im Allgemeinen.

Zum 100jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts organisieren das Gleichstellungsbüro und das POLIS (Zentrum für politische und soziologische Bildung) der Universität Siegen zwei Veranstaltungen, zu denen wir herzlich einladen:

Podiumsgespräch „Politik nur für Jungen – Nix da!“

am Montag, 05. November 2018, um 18 Uhr

in der Aula des Kulturhauses Lÿz (St.-Johann-Straße 18, 57074 Siegen)

Die politisch aktiven Frauen Helga Rock (Bündnis 90/ Die Grünen), Angelika Flohren (SPD), Monika Dörner-Lipinski (CDU) und Lisa Bleckmann (Bündnis 90/ Die Grünen) sprechen über ihre Erfahrungen als Frauen in der Politik und über die Frage, inwieweit Politikunterricht mehr Schülerinnen zum politischen Engagement motivieren kann. Die Moderation übernimmt Beate Brinkmann, Rektorin des Evangelischen Gymnasiums Siegen. Beiträge und Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht.

Vortrag „Eine Frau, eine Stimme! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland!“

am Dienstag, 6. November 2018, um 18 Uhr

auf dem Campus Unteres Schloss (Raum US-A 120)

Dr. Kerstin Wolff, Historikerin am Archiv der deutschen Frauenbewegung (Kassel) und Autorin/ Herausgeberin einschlägiger Publikationen zum Thema, wird über die Hintergründe und den Kontext dieses großen Schrittes zur Emanzipation der Frau berichten.



