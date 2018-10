Erndtebrück – Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

(wS/ots) Erndtebrück 30.10.2018 | Massiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizeibeamte der Wache Bad Berleburg nahmen am Montagnachmittag in Erndtebrück einen 26-jährigen Randalierer in Gewahrsam, der zuvor im Bereich der Bergstraße für Unruhe gesorgt hatte.

Nachdem der unter Alkoholeinfluss stehende und auch gegenüber der alarmierten Polizei provokant und aggressiv in Erscheinung tretende Mann einem polizeilichen Platzverweis nicht nachgekommen war, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Dagegen leistete der Mann jedoch massiven Widerstand, so dass schließlich Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.



