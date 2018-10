Hilchenbach – Stöberei im November: Das Leben ist eine Baustelle

(wS/red) Hilchenbach 23.10.2018 | Sie wollen sich besser fühlen in ihrem Leben, wir haben Tipps für Sie

Haben Sie sich auch schon mal gefragt: Warum ist das schiere Leben manchmal so kompliziert und anstrengend, auch ohne dass ich etwas Besonderes erreichen will, wie könnte es – zum Kuckuck nochmal! – anders sein? Haben Sie eine Vorstellung davon, was passieren würde, wenn Sie nicht so weitermachen wie bisher? Wie gut Bücherlesen beim Denken und Fühlen hilft, wieviel Anregungen es geben kann bei Unzufriedenheit oder Anfällen von Orientierungslosigkeit, Überdruss, Ärger und Weltschmerz? Haben Sie schon mal erfahren, wieviel Mut es macht, nützliche, bestätigende Gedanken oder auch mal neue Ideen „gegen den Strich“, in einem tollen Buch zu lesen? Oder wie spannend, klug und bedenkenswert die Wege sind, die uns die passenden Bücher eröffnen können?

Sie werden staunen, was das Lesen an Werkzeugen liefern kann, um unsere ganz persönlichen „Baustellen“ besser beackern zu können: Schlichte Lebensweisheiten, pointierte Argumentationen, spannende Alternativen, harte Kritik und weiche Wohlfühlprogramme, all das kann helfen, sich individuell wieder besser zu fühlen – oder uns gemeinsam zu lebendigem Widerstand ermutigen gegen die Zumutungen des Lebens…

Das Team der Stadtbücherei Hilchenbach hat deshalb viele interessante Bücher für Sie ausgesucht und zu Ihrem Nutzen und Genuss zur Verfügung gestellt.

Im November heißt unser Motto: „Das Leben ist eine Baustelle“. Romane und Sachliteratur über das Leben und über Menschen, die sich nicht dem Zwang der sogenannten „Normalität“ ergeben wollen, stehen im Blickpunkt der Bibliothek. Die „rote Wand“ präsentiert eine Auswahl aus unserem Bestand.

Kommen Sie zum November-Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: Eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema.

Das Team der Stadtbücherei in der Wilhelmsburg freut sich auf Ihren Besuch!

Die Stadtbücherei ist an folgenden Tagen geöffnet:

Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

.

