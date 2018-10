Siegen-Weidenau – Infoabend für potentielle Pflegeeltern am 06. November

(wS/red) Siegen-Weidenau 25.10.2018 | Pflegeeltern gesucht: Kindern und Jugendlichen ein Zuhause schenken

Pflegekinderdienst von Diakonie in Südwestfalen und Sozialdienst Katholischer Frauen informiert am 6. November. Familien, Paare oder Alleinstehende, die sich vorstellen können ein Pflegekind aufzunehmen, können sich am Dienstag, 6. November, um 19 Uhr, in den Räumen der Villa Fuchs (Bismarckstraße 55) in Weidenau informieren. Dort geben der Pflegekinderdienst der Diakonie in Südwestfalen und des Sozialdienstes Katholischer Frauen potenziellen Pflegeeltern einen ersten Überblick über Aufgaben und Voraussetzungen von Pflegeeltern, informieren über den Bewerbungs- und Vermittlungsweg. Wenn Kinder und Jugendliche von ihren Eltern vorübergehend oder dauerhaft nicht nach ihren Bedürfnissen versorgt werden können, sind sie auf Menschen angewiesen, die sich liebevoll um sie kümmern. Als Pflegeeltern nehmen sie eine wichtige Rolle im Leben der Kinder ein. Pflegekinder können nicht nur in klassischen Familien ein Zuhause finden. Auch Alleinstehende, unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare können Pflegekinder aufnehmen.

Wer Interesse daran hat, einem Mädchen oder Jungen für eine kurze Zeit oder länger ein Zuhause zu geben, kann sich telefonisch bei Friedegund Läpple unter 0271 / 250585-96 sowie per Mail an pflegekinderdienst@diakonie-siegen.de anmelden.