Netphen – Diesel abgezapft – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Netphen 27.11.2018 | Dreiste Diebe „zapften“ an Baustellenmaschinen mehrere hundert Liter Diesel ab

In der Zeit von Samstagabend (24.11.2018) bis Montagmorgen (26.11.2018) wurde die Baustelle an der Kronprinzenstraße von Dieseldieben heimgesucht. Die Unbekannten machten sich an zwei Arbeitsgefährten zu schaffen und zapften insgesamt mehrere hundert Liter Diesel ab.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun an Hinweisen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen interessiert, die sich im fraglichen Zeitraum im Umfeld der Baustelle aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02732-9090 entgegen.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier