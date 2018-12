Hilchenbach: Sonderregelungen zur Verkehrsführung wegen des Weihnachtsmarkte

(wS/red) Hilchenbach 05.12.2018 | Wegen des Weihnachtsmarktes im Jahr 2018 gelten folgende Sonderregelungen zur Verkehrsführung:

Der Busverkehr wird von Freitag, dem 14. Dezember, bis Sonntag, dem 16. Dezember, den Marktplatz in Hilchenbach und die Haltestelle in der Bruchstraße nicht anfahren, sondern nur im Bereich der Bundesstraße B 508 halten.

In dieser Zeit ist der Marktplatz komplett gesperrt und kann nur in Ausnahmefällen von Rettungsfahrzeugen befahren werden. Aus Sicherheitsgründen werden die Zufahrten zum Marktplatz, also Ruinener Weg, Unterzeche und Markt Höhe ab Gasthof Engelbert, während der Marktzeiten komplett durch Fahrzeuge gesperrt.

Der Bürgerbus fährt als Alternative zum Marktplatz am Freitag die Haltstelle in der Rothenberger Straße hinter dem Rathaus an, damit die Fahrgäste einen kurzen Weg von der Stadtmitte zum Einstieg haben.

Der Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach wird die Weihnachtsmarkthütten bereits einige Zeit vorher aufbauen. Durch diese Auf- und Abbauarbeiten kann es bereits ab Montag, den 10. Dezember bis zum Weihnachtsmarkt sowie am Montag, den 17. Dezember zu Behinderungen auf dem Marktplatz kommen.

Der Aktionsring und die Stadt Hilchenbach bitten hierfür um Verständnis.

Der Wochenmarkt findet am Freitag wie gewohnt statt, allerdings im unteren Bereich des Marktplatzes.

