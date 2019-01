(wS/ots) Burbach 25.01.2019 | Wiederholter Einbruch in Grundschule

Am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte erneut in die Burbacher Grundschule am Marktplatz ein und richteten dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

