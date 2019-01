Siegen – Vocapella – 19.01.19 Kulturhaus Lyz

(wS/red) Siegen 03.01.2019 | On Air Vocapella geht auf Sendung

Am 19. Januar um 20 Uhr kommt Vocapella Siegen wieder in das Kulturhaus Lyz!

Platz da im Äther! Mit Vocapella geht eine ganz frische Welle auf Sendung. So charmant, witzig, sexy und interaktiv haben Sie Radio garantiert noch nie erlebt. Am 19. Januar geht das Östrogen geladene Programm live „On Air“. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Format freuen, das die zwölf Moderatorinnen auf allen Frequenzen – von Alt bis Sopran – abfeuern. Das junge, freche Ensemble (zusammengestellt von Programmdirektorin Christina Schmitt) verspricht zum Sendestart einen exklusiven „Streifzug durch die Welt des Radios“. Insbesondere die Premieren-Playlist verspricht für das Publikum an den Rundfunkempfängern ab 20 Uhr ein kurzweiliges Hörvergnügen inklusive Angriff auf die Lachmuskeln und intimen Gänsehautmomenten.

Gespielt werden Hits von Megastars wie Michael Jackson, Whitney Houston, Sting, U2, Adele und Sia, aber auch Geheimtipps von Acts wie Ganz schön Feist, Annette Louisan, Meghan Trainor und Die Mütter – nicht nur für einen Mädels Abend der perfekte Soundtrack. Mit „Antenne Testosteron“ und „Radio Sokrates“ gibt es auch Sendungen für echte Kerle und Zuhörer(innen) mit Niveau. Morningshow, Anrufer-Talk, und Oldie-Stunde runden das Entertainment-Segment ab, während Verkehrsfunk und interaktiver Wettervorhersage Fakten, Fakten, Fakten liefern. Fakenews ausgeschlossen. Nix Radio GaGa! Außenreportagen sorgen für eine innige Hörer-Sender-Bindung, wer Vocapella auf Facebook und Co. „follows“, darf sich über virale Live-Extras freuen.

Die Veranstaltung findet am Samstag den 19. Januar im Kulturhaus Lyz statt

Beginn 20:00 Uhr.

Tickets im Vorverkauf gibt es bei Vocapella und dem Lyz für 12 € oder an der Abendkasse für 14 €.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier